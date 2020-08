Martina Franca, imbrattato comitato elettorale FdI

MARTINA FRANCA - E’ stato imbrattato la notte scorsa a Martina Franca il comitato elettorale di Giampaolo Vietri, consigliere comunale a Taranto e candidato al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia. Sull'episodio indaga la Digos. I vandali hanno scritto «Fasci» sulla vetrata del comitato, situato nel centro storico, oscurando il volto del candidato sul manifesto con un pennarello nero.

«Sono atti vili - commenta Vietri in una nota - che ormai da anni personalmente subisco. Probabilmente la persecuzione degli avversari politici rientra nel modo di essere di una estrema sinistra che non conosce altri modi civili per confrontarsi». «Prendiamo atto di questo clima arroventato e a noi ostile - conclude - ma affronteremo la nostra campagna elettorale senza farci distrarre da queste intimidazioni, rimanendo sulle questioni concrete che invece affliggono il territorio e che interessano i cittadini della nostra provincia».