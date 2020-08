Massafra, ecco l’app «InSpiaggia»: dati e servizi sui tratti liberi di litorale

MASSAFRA - Il Comune di Massafra adotta la app “InSpiaggia”, che consente agli utenti di scoprire le spiagge libere del posto ottenendo allo stesso tempo dati sui servizi presenti, ma anche su capienza e affollamento. L’applicazione “InSpiaggia” (Puglia) è uno strumento che raccoglie, per la prima volta, una selezione accurata delle spiagge libere pugliesi con i rispettivi servizi (spiaggia dog free, presenza parcheggi, accessibilità, servizi disabili, roccia, sabbia, ecc.).

Grazie a “InSpiaggia” si può scegliere la località balneare in base alle proprie esigenze e allo stato di affollamento del lido, segnalato con il contributo degli operatori comunali e di tutti i fruitori.

La app raccoglie i dati sulla capienza in due modi: con gli operatori comunali che aggiornano costantemente lo stato delle spiagge comunali più affollate (informazione “certificata”); con l’aiuto degli utenti che segnalano lo stato di affollamento della spiaggia. L’obiettivo è condividere il maggior numero di informazioni, garantendo una scelta consapevole e responsabile della località in cui dirigersi.

Oltre a tutto ciò, con questa app si potrà: scoprire nuovi incantevoli luoghi; leggerne le caratteristiche principali; salvare le spiagge preferite; navigare e condividere la posizione con altre persone; essere sempre informato su eventi locali; dirigersi verso le spiagge meno affollate.

Una app creata anche per salvaguardare la salute delle persone, in considerazione del rischio Coronavirus. L’applicazione, infatti, ha anche un secondo obiettivo: quello di aiutare a monitorare la situazione delle spiagge stesse: Lido Azzurro, La Macchia,Verdemare e Chiatona.

Un aiuto importante per i bagnanti che potranno così quali sono le spiagge libere del litorale di Massafra, quali servizi offrono e qual è la loro capienza. L’app “in Spiaggia” è uno strumento già adottato anche da altri Comuni pugliesi: Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Ostuni, Carovigno, Ginosa, Palagiano, Massafra, Maruggio, Leporano, Pulsano e tanti altri.

L’applicazione è in continuo aggiornamento: un archivio che si arricchisce di tutte le spiagge dei nuovi Comuni che aderiscono di volta in volta. Grazie alla diffusione di dati di affollamento, capienza e presenza sulla spiaggia, la app fornisce informazioni valide e utili alla scelta della meta con consapevolezza e garanzia di relax; non da ultimo si trova anche a offrire un supporto a questo periodo delicato di maggiore attenzione agli spazi pubblici. In questa duplice ottica, l’utente può contribuire a segnalare in tempo reale i dati di affollamento della spiaggia che verranno condivisi in tempo reale con l’intera rete dei fruitori. Un valido strumento per tutti coloro che vogliono fruire delle spiagge libere pugliesi.