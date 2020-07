Grottaglie, cc scoprono «base logistica» di nomadi con 40mila euro di gioielli rubati: 4 denunce

I Carabinieri di Martina Franca (Ta), con la collaborazione dei militari di Grottaglie e di altro personale, hanno eseguito diverse perquisizioni nel comune di Grottaglie, che hanno consentito di effettuare due fermi per indiziato di delitto e di denunciare quattro persone, tutte responsabili di ricettazione in concorso.

Durante l’attività, i militari dopo aver notato la presenza, nella periferia della città, di un gruppo di nomadi sinti, provenienti dal quartiere Secondigliano di Napoli, hanno deciso di monitorare i loro movimenti. E hanno accertato che una villa sulla sp72 era utilizzata come base logistica. Hanno deciso pertanto di sottoporla a perquisizione, e hanno trovato 4 orologi, 11 bracciali, 12 anelli, 29 pendenti ed altri monili in oro per un valore complessivo di oltre 40mila euro. Il materiale, provento di furto in abitazione, è in corso di restituzione ai legittimi proprietari.