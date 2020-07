Taranto, ok della V commissione regionale a Parco naturale Mar Piccolo

TARANTO - La V commissione del Consiglio regionale pugliese ha votato all’unanimità il disegno di legge con il quale viene istituito il parco naturale del Mar Piccolo di Taranto.

«Questo ulteriore parco per la nostra regione costituisce una risorsa importante - ha detto l’assessore regionale Alfonso Pisicchio - e nasce da una forte condivisione in una conferenza di servizi che ha visto la massima attenzione dei Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie e San Giorgio Jonico, oltre a tutte le associazioni di categoria e quelle ambientalistiche. Ma non dimentichiamo che si tratta anche di un progetto molto sostenuto dal consigliere Gianni Liviano. Le aree naturali regionali - ha proseguito - rappresentano un importante laboratorio per la conservazione e l'implementazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale».