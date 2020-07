Manduria, bruciano 10 ettari di uliveto al sindaco: indagano i carabinieri

TARANTO - I Carabinieri Forestali indagano sull'incendio che mercoledì scorso ha distrutto quasi tutto l’uliveto di 10 ettari che il sindaco di Erchie (Brindisi), Giuseppe Margheriti, ha nelle campagne tarantine tra San Pietro, Bevagna e Specchiarica, nella marina di Manduria, lambendo la sua masseria. Le fiamme hanno bruciato anche macchia mediterranea e vegetazione spontanea. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe di origine dolosa. Nelle operazioni di spegnimento, durate diverse ore, sono stati impegnati i vigili del fuoco di Manduria con il supporto di due Canadair. Sul posto anche i volontari della Protezione civile, i Carabinieri della Forestale e personale dell’Arif (l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali).

In una nota, il senatore Luigi Vitali esprime «solidarietà all’amico Giuseppe Margheriti» e rivolge «un ringraziamento al Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco ed ai volontari della protezione civile che sono giunti sul luogo per domare le fiamme. I presunti piromani - prosegue Vitali - avrebbero scelto la forza e la direzione del vento per mettere in atto l’azione criminale. Preoccupa, e non poco, la seria escalation cui stiamo assistendo, di atti intimidatori ai danni di amministratori locali del nostro territorio».