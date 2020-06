Cantiere Taranto, ultimati i progetti di 3 palazzi storici

TARANTO - I progetti definitivi per il recupero e la riqualificazione di palazzo Troilo, palazzo Carducci e del palazzo all’incrocio tra via Garibaldi e vicolo Novelune, nella città vecchia di Taranto, sono stati ultimati. Ora dovranno essere validati da Soprintendenza, Asl e Vigili del Fuoco: acquisiti questi pareri potranno essere approvati dalla Giunta e si potrà procedere con gli appalti e l’inizio dei lavori entro l’anno. Lo rende noto il Comune di Taranto. Anche questi progetti sono inseriti nel Contratto istituzionale per lo sviluppo (Cis).

«Si tratta di tre perle - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Ubaldo Occhinegro - all’interno della più vasta operazione di recupero e valorizzazione del centro storico e saranno i primi cantieri del grande Piano Isola Madre».

I tre palazzi sono stati recentemente rifinanziati grazie alla riprogrammazione del Cis negoziata dall’amministrazione. Palazzo Troilo, con un investimento di 5.228.726,94 euro, diventerà un polo dell’arte e della cultura, con grandi sale espositive, un lussuoso caffè letterario e bookshop, un attrezzato coworking e incubatore d’imprese smart, una terrazza-museo con serre bioclimatiche affacciate su Mar Piccolo. Più consistente l’intervento su palazzo Carducci: sono appostati 7.098.056,42 euro che consentiranno di restaurare completamente gli esterni e le sale interne, preservando le decorazioni e trasformando l’immobile in una casa-museo settecentesca. Il palazzo di vicolo Novelune, infine, sarà recuperato e trasformato in una residenza per studenti e professori universitari, dotata di tutti i servizi integrati: l'investimento previsto ammonta a 2.673.216,64 euro.