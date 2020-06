Taranto, spaccio ed estorsioni: smantellato sodalizio criminale, 9 arresti, 46 indagati

Una presunta organizzazione criminale di stampo mafioso è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Taranto che ha eseguito 11 misure cautelari (8 in carcere, 1 ai domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) nell’ambito della operazione 'Tabula rasa' in cui sono indagate 46 persone. A vario titolo vengono contestati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (soprattutto cocaina e hashish), al contrabbando di sigarette, alle estorsioni in danno di piccoli imprenditori locali e all’imposizione di servizi di guardiania, attività portate avanti anche attraverso la detenzione illecita di armi e munizioni. Secondo le indagini, in un caso l’organizzazione aveva imposto ad una casa cinematografica che girava un film a Taranto la guardiania dei propri sodali a mezzi e attrezzature. Nel 2018 - secondo gli inquirenti - l’organizzazione ha procacciato voti in occasione delle elezioni comunali a Taranto.

All’organizzazione criminale viene attribuito anche il danneggiamento di linee ferroviarie finalizzato a screditare l’operato di una società di vigilanza che aveva ottenuto l’appalto sulla linea ferroviaria Martina Franca-Taranto a discapito della società in cui era impiegato un membro del clan. Nel corso delle indagini è stato accertato che due fratelli tarantini, Antonio e Cataldo Sambito, ritenuti dagli investigatori appartenenti alla 'Sacra Corona Unità, hanno proseguito negli ultimi anni le attività illecite nell’area tarantina unitamente ad altri sodali, «avvalendosi - sottolineano le Fiamme gialle - di una nuova forma di intimidazione, non più predatoria e violenta, ma silente e simbiotica rispetto al contesto sociale di riferimento». La compagine criminale esercitava la propria egemonia soprattutto nel quartiere Tamburi di Taranto e nella frazione di Tramontone. Le ordinanze di custodia sono state emesse dal gip del Tribunale di Lecce, Edoardo D’Ambrosio, su richiesta della Procura distrettuale antimafia.