Si torna a sparare per strada a Taranto: tanta paura, ma nessun ferito

TARANTO - Spari per la strada questo pomeriggio a Taranto, davanti a un’agenzia funebre di via Mazzini. Non si registrano feriti. Alcuni cittadini hanno dato l'allarme e sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante, che hanno trovato un bossolo sull'asfalto. Alcuni passanti avrebbero detto di aver visto un uomo sparare in direzione della saracinesca del locale. Indagini sono in corso per risalire al responsabile e chiarire i motivi del gesto. L’area è stata temporaneamente transennata per i rilievi della Polizia scientifica.