Taranto, centenaria operata al femore riprende a camminare da sola

TARANTO - Tra meno di tre mesi spegnerà 100 candeline. Ma il regalo più bello, questa nonnina di Taranto, lo ha ricevuto qualche giorno fa quando, immobilizzata a letto dopo una caduta e la conseguente frattura del femore, è stata operata e rimessa in piedi (letteralmente) grazie alla protesi d'anca, da un team di validissimi medici. I protagonisti di questo delicato quanto incredibile intervento chirurgico sono 4: il primario di Ortopedia della clinica Carlo Fiorino hospital, la ex San Camillo per intenderci, Amedeo Ricci, con gli ortopedici Antonio Sammartino e Mimmo Speciale, e l’anestesista Spartaco Lorea.

A raccontare questa storia di speranza e positività è uno degli specialisti che ha contribuito a rimettere in piedi l’anziana, il dottor Sammartino.

Un intervento non privo di rischi, com’è facilmente immaginabile. Cosa vi ha indotto ad operare la quasi centenaria?

«La paziente ricoverata in clinica dopo gli accertamenti di routine e tampone covid-19, valutata attentamente dal cardiologo e dall’anestesita, nonostante l’età e le patologie correlate, presentava delle discrete condizioni cliniche e cosa fondamentale deambulava autonomamente prima della frattura. Nonostante oggi, l’intervento di protesi d’anca sia diventato frequente, tutta l’equipe ha deciso di far fronte ad un alto rischio chirurgico per scongiurare tutte le complicanze di un allettamento prolungato che spesso evolvono con un decadimento repentino, specie a quell’età, e con grandi sofferenze del paziente. E spesso non sempre con esito positivo».

Cosa avete provato prima e dopo l’intervento?

«Ogni chirurgo che approccia alla chirurgia maggiore deve essere cauto, attento e timoroso perché si ha a che fare con pazienti molto delicati e, proprio per questo, l’attenzione e la collaborazione dell’equipe medica ed infermieristica deve essere costante e continua sia prima che dopo l’intervento stesso. Il timore iniziale, però è stato ripagato quando, tre giorni dopo l’intervento, la paziente ha iniziato a camminare. La commozione ci ha colpito tutti, i nostri occhi sono diventati lucidi ed il nostro pensiero è andato ai nostri nonni che spesso ci crescono e ci formano con la loro saggezza ed esperienza».

Una grande empatia. In questi mesi abbiamo imparato ad apprezzare il lato umanissimo dei medici e degli infermieri...

«Sarebbe opportuno ricordare che medici ed infermieri partecipano costantemente alla gioia ed al dolore dei malati e a volte non lo manifestiamo solo per una forma personale di protezione affettiva. In questa emergenza mondiale vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario che ogni giorno ha cercato di salvare o di aiutare qualcuno che aveva bisogno e che quando partecipa alla sofferenza o alla morte di un paziente spesso piange da solo prima di rientrare a casa dai propri cari. Un abbraccio a tutti i nonni che in questi mesi hanno pagato con la vita un tributo enorme. Un abbraccio virtuale ma reale e sincero a tutte le famiglie che hanno avuto un lutto, rassicurandoli che i loro parenti sono stati confortati fino all’ultimo istante, da persone comuni che ogni giorno portano a termine il loro lavoro tra mille carenze sanitarie, persone comuni non angeli né eroi».