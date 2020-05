Taranto, gruppo di amici sorpresi a fare un barbecue: denunciati dalla polizia

TARANTO - Le temperature miti di questi giorni hanno acceso la voglia di trascorrere un po’ di tempo in più all’aria aperta.

Così a Taranto alcuni concittadini, hanno deciso di accendere il barbecue per trascorrere una serata in compagnia senza pensare alle possibili conseguenze per la salute della comunità.

È quanto accertato dagli agenti delle Volanti che sono dovuti intervenire nel quartiere Salinella a seguito di una segnalazione di un assembramento in prossimità di un barbecue. Numerose le persone che stavano partecipando all’evento e che hanno dovuto interrompere l’improvvisato pic-nic all’arrivo delle pattuglie.

All’arrivo dei poliziotti, infatti, i partecipanti si sono dileguati allontanandosi tra le palazzine circostanti mentre tre di loro sono stati bloccati e sanzionati in via amministrativa per l’inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute pubblica.