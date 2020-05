Coronavirus, sindacati: «Stop test sierologici da Asl Taranto su dipendenti Mittal: è inspiegabile»

«Ieri sera l’Asl di Taranto ha intimato ad ArcelorMittal di bloccare i test sierologici sui dipendenti». Lo affermano il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ed il segretario della Uilm Taranto, Antonio Talò, giudicando «incomprensibile questa decisione.

«Nei giorni scorsi era arrivata una prima lettera con la quale si sconsigliava l’utilizzo dei test sierologici perché, contrariamente ai tamponi, non consentirebbero di fare diagnosi di malattia. Una decisione incomprensibile che va in contrasto con quanto disposto e comunicato positivamente dalla Asl di Genova per i lavoratori ex Ilva - affermano -. Ogni giorno tremila lavoratori entrano nello stabilimento e, alla luce della proroga della cig, i test diventano maggiormente importanti per tutelare la loro salute e sicurezza». Palombella e Talò sottolineano di aver «concordato con l’azienda una serie di misure per salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori come i termoscanner, guanti, maschere e altri dpi. Dal 24 aprile, l’azienda aveva avviato un progetto di screening per la ricerca di anticorpi al quale i lavoratori potevano accedere gratuitamente e su base volontaria. Abbiamo salutato positivamente questa iniziativa aziendale - proseguono - che, nonostante le difficoltà, ha adottato tutti gli strumenti necessari per salvaguardare i lavoratori». Dunque, «invitiamo il Prefetto a verificare la situazione e - concludono - a far ripristinare da lunedì i test sierologici, o comunque a far predisporre dalla Asl Taranto tutte le alternative sanitarie necessarie per i lavoratori dell’ex Ilva».