Taranto, scuola in ospedale SS. Annunziata: firmato protocollo

TARANTO - E’ stato sottoscritto oggi nell’Auditorium del Padiglione Vinci dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto il protocollo d’intesa tra Comune di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Asl di Taranto e Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia Taranto per l’istituzione della scuola in ospedale nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica del nosocomio tarantino.

Erano presenti Anna Camalleri, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, Alessandro Volta e San Giovanni Bosco. La Scuola in ospedale garantisce agli alunni ricoverati il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Il servizio prenderà il via presumibilmente con l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.

Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico. L’azienda sanitaria locale assicura che "l'organizzazione delle lezioni, e il loro svolgimento, sarà improntato al pieno rispetto delle necessità terapeutiche di ciascun alunno favorendo, altresì, l’uso delle tecnologie e permettendo, quindi, di superare differenti barriere e ostacoli».

Per il Regione Puglia, Michele Emiliano, «oggi abbiamo aggiunto un ulteriore tassello al nostro progetto di ospedale rivolto al benessere del paziente. La sottoscrizione di questo protocollo rivolto ai bambini e ai ragazzi ricoverati, portando la scuola in ospedale, realizza un passaggio di grande importanza di diritto allo studio, di incoraggiamento e speranza».