Uno Maggio Taranto, l'edizione 2020 è un docu-film: testimonianze di lavoratori e cittadini, e contributi di artisti

L'edizione 2020 dell'Uno Maggio Libero e Pensante non si ferma, nonostante l'emergenza Coronavirus. Questa mattina gli organizzatori, Diodato, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Roy Paci, e Michele Riondino, diventato papà-bis poche ore fa, della piccola Irma, insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, hanno raccontato il programma di attività previste per la festa dei lavoratori nel corso di una conferenza stampa in diretta streaming. Cuore di tutto è il docufilm Liberi e Pensanti - Uno Maggio Taranto, per la regia di Giorgio Testi, Francesco Zippel, Fabrizio Fichera, che hanno lavorato gratuitamente. Il docu-film andrà in onda su La7 in maniera integrale dopo Propaganda Live. Alla conferenza ha preso parte anche Gino Strada.

Lo ha rivelato subito Diodato: «Quest'anno non ci sembrava una buona idea fare una diretta streaming musicale, come se ne sono viste tante. Ma era necessario non rimanere in silenzio, soprattutto perché quest'anno la condizione tarantina la stiamo vivendo tutti, la scelta obbligata tra salute e lavoro. Abbiamo così ideato un contenuto che potesse rimanere nel tempo, un docu-film con la partecipazione di tanti amici artisti, alcuni che si sono esibiti più volte sul nostro palco, altri che l'avrebbero calcato per la prima volta. È importante la loro partecipazione, in questo modo i tarantini si sentono meno soli». Roy Paci ha svelato alcuni nomi presenti nel progetto: «Vecchi amici come Vinicio Capossela, Piero Pelù, Samuel dei Subsonica».

In apertura Simona Fersini, presidente del Comitato, ha ribadito il fine primo dell'Uno Maggio: dare tutela alla salute dei lavoratori, un diritto che dovrebbe essere contemperato insieme a tutti gli altri. Toccante anche la testimonianza di un operaio dello stabilimento Ilva in amministrazione straordinaria: Raffaele Cataldi, che ha ricordato che le restrizioni che oggi vive tutta Italia, a Taranto nei giorni di vento sono la normalità. «I nostri figli non vanno a scuola, non possono giocare - ha ricordato - Il problema è che per il Coronavirus ancora non c'è una soluzione, per la fabbrica sì. E ve lo dice un operaio».

Come in un lento, inesorabile zoom ottico, il racconto audiovisivo si svilupperà attraverso una serie di stanze

tematiche in cui verranno ospitati contributi di artisti e testimonianze volte a raccontare la storia di Taranto e le battaglie

di chi lotta per recuperarne la bellezza e restituire ai suoi lavoratori la piena dignità e sicurezza. Un mix di user generated

clip (live performance in lockdown), filmate con telefonini, animazioni con voce fuori campo e musica, interviste e

testimonianze dirette. La storia di Taranto ci ricorda quello che oggi stiamo vivendo in scala mondiale e che può ben

essere presa a simbolo degli errori delle politiche che si sono susseguite in questi anni.