Martina Franca: confermato, sabato torna il mercato

MARTINA - Non hanno intenzione di cambiare idea, ma a Palazzo ducale sono corsi ai ripari per spiegare le ragioni della scelta che ha portato alla mancata proroga della sospensione del mercato ortofrutticolo del sabato.

Tradotto significa che il mercato del sabato ritornerà già da domani. Sul piano politico come spesso accade, al sollevarsi di una qualsiasi polemica, i consiglieri comunali di maggioranza se la danno a gambe. Dipende da come tira il vento, se l’aria è buona si mostrano come promotori dell’iniziativa, se invece monta la protesta si sostiene la tesi di non essere stati coinvolti e di non essere stati messi a conoscenza.

Un problema che il sindaco Ancona dovrà risolvere in seno alla sua stessa maggioranza. Una storia già vista, così come già visto è il muso duro dell’assessore Pasquale Lasorsa, meno succube della ricerca del consenso rispetto ai suoi colleghi, maggiormente disposto a metterci la faccia e a diventare il protagonista della polemica.

La decisione di consentire nuovamente lo svolgimento del mercato del sabato ha sollevato un polverone, tra coloro che sono contrari e chi invece spinge per una ripresa progressiva delle normali attività. Da Palazzo ducale ci tengono a puntualizzare che tra le attività che non sono mai state chiuse dai Dpcm ci sono i mercati limitatamente ai generi alimentari fra cui è compresa l’ortofrutta. Significa che la chiusura era stata disposta per un principio di «massima cautela», a cui il capo dell’Amministrazione aveva dato seguito procedendo con l’ordinanza di chiusura di tutti i mercati, sia quello del sabato che quello più grande del mercoledì, la cui sospensione invece è stata prorogata.

Il distanziamento sociale è qualcosa con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi. Secondo l’assessore Lasorsa, inoltre, il mercato del sabato svolgendosi all’aperto sarebbe un luogo maggiormente sicuro rispetto ai tradizionali market indoor. Il rischio è che possa diventare un pretesto per uscire. «La gente non ha bisogno di questa scusa per uscire – dice Lasorsa – ha già quella di andare al supermercato, al panificio, al caseificio, in pescheria, dal fruttivendolo, dal macellaio, a garantire il cibo agli animali o a trattare gli ulivi, ad assistere gli anziani non autosufficienti. Poi c’è da affrontare anche il fenomeno degli abusivi, spuntati in questi giorni in ogni angolo di strada, per cui è necessaria una stretta sui controlli».