Carosino, imprenditore becca malviventi mentre gli incendiano furgone: gambizzato

TARANTO - Il titolare di un’agenzia di onoranze funebri nella tarda serata di ieri è stato ferito alla gamba sinistra con un colpo di arma da fuoco esploso da uno dei due malviventi che aveva sorpreso mentre stavano dando fuoco a uno dei furgoni della sua attività, a Carosino.

L’auto di proprietà dell’imprenditore, sulla quale era stata cosparsa benzina, non ha invece subito danni. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni, a quanto si è appreso, non sono gravi. Il ferimento è avvenuto in via Neruda, alla periferia del paese. I malviventi, che avevano il volto coperto, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. I carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli di pistola. Sono in corso indagini per cercare di identificare i responsabili e stabilire il movente