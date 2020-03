«Paesi che vai», il programma di Rai1 racconta Martina Franca

Domenica 29 marzo 2020 alle 9:40 il programma “Paesi che vai…”, in onda su Rai 1, varca i confini della Puglia e fa tappa a Martina Franca (Ta), nel cuore della splendida Valle d’Itria. Livio Leonardi, ideatore e conduttore del programma che gode del Patrocinio del MIBACT, porterà nuovamente il suo pubblico sulla linea del tempo e della storia, seguendo le tracce di due correnti artistiche raffinate e spettacolari, in delicato equilibrio tra loro: il Barocco e il Rococò, sua naturale “appendice”. «Dove il Barocco era ponderoso, massiccio e travolgente, il Rococò è delicato, leggero e affascinante», scriverà William Fleming.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il programma, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito di importanti riconoscimenti quali la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel Mondo, o il Premio Internazionale Visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio – immergerà il proprio racconto nella storia martinese, in un autentico scrigno di tesori architettonici dal sapore barocco e rococò, immortalati nel meraviglioso colpo d’occhio della Basilica di San Martino.

Ma non è tutto. Esplorando le dolci terre della Valle d’Itria e i suoi innumerevoli trulli – che trovano una vera e propria consacrazione nella splendida Alberobello, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO –, i telespettatori si lasceranno accompagnare dentro alcune immagini cinematografiche e televisive che hanno fatto entrare l’intera regione nell’immaginario di tutti. Mattatori assoluti, insieme a Livio Leonardi naturalmente, saranno Marcello Mastroianni, protagonista di Casanova’70 di Monicelli, e il nonno Libero nazionale, interpretato da Lino Banfi nella conosciutissima serie di Rai 1 Un medico in famiglia.