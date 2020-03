Coronavirus, poliziotta positiva a Taranto: Questura verrà sanificata

Una poliziotta della Questura di Taranto, che da qualche giorno non era in servizio in quanto aveva accusato uno stato di malessere e si era sottoposta ad accertamenti, è risultata positiva al Coronavirus. Il personale che ha avuto contatti con l’agente ora rimarrà in quarantena ed effettuerà il tampone. E’ stata già disposta la sanificazione degli uffici della Questura e della struttura che ospita la Polizia Giudiziaria.

In una nota, Celestino D’Angeli e Patrizia Massimini dell’associazione Nuova Difesa augurano alla «poliziotta in forza presso la Questura di Taranto» una «pronta guarigione». "Per tutti gli altri - proseguono - ci auguriamo siano adottate le dovute precauzioni. Occorrono idonei dispositivi di protezione individuale per la tutela di quanti sono esposti in prima linea. Non si può vincere una guerra con le scarpe di cartone».

«Poliziotti e militari - concludono - vanno messi in condizione di operare in sicurezza, senza sacrificare la loro salute e quella delle loro famiglie».