Taranto, picchia la madre e tanta di colpirla con accetta: arrestato 40enne

TARANTO - Ha aggredito i genitori e in particolare la madre, prima sferrandole dei pugni al volto che le avevano provocato la rottura di alcuni denti e poi cercando di colpirla con un’accetta. Si tratta di un uomo di 40 anni, pregiudicato di Taranto, arrestato per minacce, percosse e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via XXV Aprile, al quartiere Paolo VI, a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di una donna che ha segnalato la presenza del fratello il quale stava inveendo contro i genitori minacciandoli di morte.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato l’uomo che ha cercato di aggredirli prima di essere immobilizzato e fatto salire a bordo dell’auto di servizio. Dalle successive indagini è emerso che il 40enne già nei giorni scorsi, a varie riprese, aveva usato violenza ai propri congiunti senza un ragionevole motivo, accanendosi sopratutto contro la madre. In una circostanza aveva sfondato il portone d’ingresso del condominio e poi preso a calci la porta blindata dell’appartamento con l’intento di entrarvi. Il 40enne si era allontanato nei giorni scorsi da una comunità di recupero. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto in carcere.