Taranto, bomba esplode nella notte davanti a centro scommesse

TARANTO - Un ordigno rudimentale è stato collocato e fatto esplodere la notte scorsa davanti a una sala scommesse di via Marche a Taranto, nei pressi del tribunale. La deflagrazione ha divelto la parte inferiore della saracinesca, danneggiato la vetrata e lesionato parte del muro. Non si registrano feriti. I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili e stabilire il movente. Al vaglio degli inquirenti le immagini di impianti di videosorveglianza della zona. Non si esclude l'attentato di matrice estorsiva.