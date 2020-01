Sanità, operatori 118 Taranto scendono in piazza: la protesta lunedì

TARANTO - Gli operatori del Servizio 118 di Taranto, sia dipendenti che volontari, lunedì prossimo manifesteranno davanti alla Asl di viale Virgilio per "rivendicare l’avvio del processo di internalizzazione con l'affidamento del servizio alla Sanità Service, in coerenza con le Linee guida della Regione Puglia». Lo rende noto la Cisl Fp, precisando che i lavoratori chiedono «di superare il precariato in cui sono confinati, per riconquistare dignità, diritti, salario e migliorare il servizio ai cittadini. Non è possibile tollerare un servizio di emergenza, per definizione di importanza vitale per le comunità, fondato sulle incertezze e irregolarità di rapporti di lavoro». La Cisl Fp rammenta infine che «i dipendenti delle postazioni di Taranto Centro e di Ginosa continuano ad essere senza stipendio».