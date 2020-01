Taranto, la dedica di Cristicchi ad Antonio Stano, vittima dei bulli

TARANTO - «È "Ti regalerò una rosa" il mio manifesto: raccontare una storia e mettere al centro chi non ha voce, chi è privo di visibilità, in questo caso gli emarginati; ognuno di noi potrebbe cadere nella follia da un momento ed è proprio questo che ci spaventa nella malattia mentale. Dunque trovo interessante utilizzare il palcoscenico, mettere in luce queste realtà di cui poco si parla e dire: esiste Antonio Cosimo Stano».

Al 66enne pensionato di Manduria, affetto da disagio psichico, morto il 23 aprile dello scorso anno dopo essere stato vittima di una serie di aggressioni da parte di più gruppi di giovani, Simone Cristicchi ha dedicato una delle sue canzoni più famose nello spettacolo «Abbi cura di me», portato in scena a Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia all’interno della stagione orchestrale 2019/2020 con la direzione artistica del maestro Piero Romano. Ospite la cantante Amara.

«Cosimo Stano - ha aggiunto Cristicchi - è uno dei miei "santi silenziosi", a volte agnelli sacrificali che muoiono per risvegliarci. Il caso ha voluto che il pensionato di Manduria si chiamasse proprio come il protagonista di "Ti regalerò una rosa": mi piace pensare a Cosimo come al protagonista di questo brano, che vola finalmente libero. Chi ha compiuto quell'aggressione ha sì una grande responsabilità, ma è anche il mondo ad averne una enorme: che mondo abbiamo costruito, che mondo stiamo dando a questi ragazzi se poi compiono questo tipo di azioni?».