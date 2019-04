Manduria, l'ombra della baby gang dietro la morte di un anziano

Sarà l’autopsia sul corpo di Antonio Stano, il pensionato di 66 anni deceduto all’ospedale Giannuzzi di Manduria dopo aver subìto in casa propria violenti assalti da parte di un branco di giovanissimi, a chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità. Oggi verrà affidato l’incarico al medico legale Liliana Innamorato.

Sono due le procure che hanno aperto un fascicolo per i reati di omicidio preterintenzionale, stalking, lesioni personali, rapina, violazione di domicilio e danneggiamento. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori ha aperto un fascicolo a carico di 12 minorenni coinvolti negli episodi di violenza stile «Arancia meccanica», alcuni dei quali difesi dall’avvocato Antonio Liagi.

Anche la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e indaga su due giovani, uno di 19 e l’altro di 22 anni. L’avvocato Armando Pasanisi, difensore del primo, ha affidato al medico Massimo Brunetti, l’incarico di seguire le operazioni peritali in qualità di consulente della difesa. I magistrati chiederanno al medico legale di fare luce sulle cause che, dopo 18 giorni di agonia, hanno portato al decesso dell’uomo, ex dipendente dell’arsenale, che viveva a solo in casa in condizioni di disagio psichico. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero alcuni video, fatti circolare su «WhatsApp», in cui i giovani si riprendono mentre sottopongono la vittima ad atroci violenze. La vittima, secondo quanto trapelato, era stata scelta con cura perché mite e indifesa.



L’uomo è stato trovato trovato in stato d’abbandono il 6 aprile scorso e soccorso dagli agenti della polizia di Manduria ai quali ha raccontato di aver subìto diverse rapine a marzo ad opera di una banda di giovani senza scrupolo, alcuni dei quali di buona famiglia. Letteralmente terrorizzato dalle rapine e dagli atti di violenza subìti, l’uomo si era barricato in casa in stato di indigenza e degrado, immobilizzato su una sedia dalla quale non si muoveva da diversi giorni, senza nutrirsi. Non voleva aprire la porta di casa nemmeno ai poliziotti, che hanno dovuto faticare per convincerlo che erano lì per aiutarlo. A segnalare il caso è stata una vicina di casa. Gli agenti hanno chiesto l’intervento del personale del 118 e si sono preoccupati di acquistare acqua e generi alimentari per il malandato 66enne, che nonostante i ripetuti inviti non ha voluto mangiare, deciso ormai a lasciarsi andare.

Durante l’assistenza all’anziano, i poliziotti hanno anche raccolto la sua denuncia e il racconto delle diverse rapine subite durante il mese di marzo da parte di un gruppo di giovani che gli avrebbero portato via 300 euro. Dopo il ricovero in ospedale, le condizoni dell’uomo sono peggiorate. L’anziano è stato sottoposto a due interventi chirurgici per ferite interne all’addome. Subito sono scattate le indagini e in breve il cerchio si è stretto intorno a una banda di giovanissimi, per la maggior parte nati tra il 2001 e il 2002. Gli agenti hanno ascoltato anche i vicini di casa, i quali hanno confermato che in più occasioni alcuni giovanissimi si sono introdotti in casa dell’anziano per derubarlo e sottoporlo a violenze e sevizie. L’avviso dell’accertamento tecnico irripetibile, primo atto doveroso di inchiesta per far luce sulle responsabilità del caso, è stato notificato anche alla sorella della vittima e al nipote di 41 anni. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari dei ragazzi e alcuni indumenti.