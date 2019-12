Torricella, sversavano liquami in campagna: arrestati zio e nipote

TORRICELLA - Zio e nipote sversavano abusivamente liquami in campagna. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Torricella hanno arrestato un 58enne e un 28enne. Nei loro confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

le indagini dei militari hanno accertato che il 58enne in qualità di amministratore e il 28enne in qualità di operaio della ditta che si occupa di servizi ecologici, a bordo delle autobotti per lo spurgo dei pozzi neri, effettuavano lo sversamento illecito dei liquami, costituiti da reflui urbani, di provenienza domestica, su terreni delle campagne circostanti i comuni di Sava, Torricella, Lizzano e Fragagnano, arrivando a minacciare i proprietari degli stessi.