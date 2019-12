Ginosa, ubriaco minaccia moglie e figlio con coltello: in cella 46enne

I Carabinieri della Stazione di Ginosa (Taranto) hanno arrestato, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 46enne del luogo. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, aveva aggredito la moglie 40enne ed il loro figlio minore, minacciandoli con un coltello da cucina, come già fatto in precedenti occasioni in un contesto di assoggettamento psicologico e vessatorio in cui versavano le vittime.

Le indagini hanno accertato che il 46enne si era reso responsabile di tali episodi incurante di ogni minima forma di rispetto per la persona. Le vittime sono state collocate presso una struttura protetta dietro indicazione del Centro Antiviolenza di Ginosa, “Rompiamo il Silenzio”. L’uomo è stato trasferito al carcere di Taranto.