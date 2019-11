Taranto, Mittal lascia: ex Ilva torna ai commissari. «Una bomba sociale»: a rischio 15mila posti di lavoro

Dopo un anno e quattro giorni Am InvestCo Italy ha deciso di lasciare il siderurgico ex Ilva: con una lettera ha notificata oggi ai commissari straordinari dell’ulva ha comunicato la volontà di rescindere l'accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. «Secondo i contenuti dell’accordo» del 31 ottobre 2018 - si legge in una nota della multinazionale - ArcelorMittal «ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione» della volontà di ArcelorMittal di lasciare l'Ilva.

L’eliminazione della «protezione legale» dal 3 novembre «necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificano la comunicazione di recesso. In aggiunta - prosegue la nota - i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell’altoforno numero 2» che «renderebbe impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto».

Una vera e propria bomba orologeria che getta nel panico circa 15mila persone, tra operai diretti e dell'indotto, costretti a una nuova roulette russa sul loro futuro determinato da una ipotetica chiusura di quella che era considerata la più grande acciaieria di Europa.

«Il Contratto - afferma ArcelorMittal nel suo comunicato - prevede che, nel caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l’attuazione del piano industriale, la Società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso Contratto». «Con effetto dal 3 novembre 2019, il Parlamento italiano ha eliminato la protezione legale necessaria alla Società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando così - secondo ArcelorMittal - la comunicazione di recesso. In aggiunta, i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 - termine che gli stessi Commissari hanno ritenuto impossibile da rispettare - pena lo spegnimento dell’altoforno numero 2. Tali prescrizioni dovrebbero ragionevolmente e prudenzialmente essere applicate anche ad altri due altiforni dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento - sottolinea A.Mittal - renderebbe impossibile per la Società attuare il suo piano industriale, gestire lo stabilimento di Taranto e, in generale, eseguire il Contratto».

VERTICE URGENTE DI QUATTRO MINISTRI

Alle 15.30 i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud), Sergio Costa (Ambiente) terranno un incontro al Mise sul futuro del gruppo Ilva dopo la comunicazione di ArcelorMittal di voler rescindere il contratto. Al vertice - secondo quanto risulta all’ANSA - potrebbe aggiungersi il ministro dell’economia Roberto Gualtieri.

SALVINI: CONTE RIFERISCA SUBITO ALLE CAMERE -

«Se il governo tasse, sbarchi, e manette farà scappare anche i proprietari dell’Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di migliaia di operari e il futuro industriale del Paese sarà un disastro, e le dimissioni sarebbero l’unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga a riferire urgentemente in Parlamento». Lo sottolinea il leader della Lega Matteo Salvini.

BENTIVOGLI (UILM): UNA BOMBA SOCIALE - «Apprendiamo la notizia della volontá di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all’Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non

disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale». Lo afferma il segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli.

GELMINI (FI): TOTALE INCAPACITÀ' DEL GOVERNO - «Il ritiro di Arcelor Mittal dall’Ilva è il risultato della colpevole incapacità del governo. È un crimine contro il lavoro e contro l’Italia: ne risponderanno davanti agli italiani. Il Movimento 5 Stelle, che guida ininterrottamente il Ministero competente, prima con Di Maio e adesso con Patuanelli, dovrebbe chiedere scusa per aver finalmente centrato un suo obiettivo: volevano chiudere l’Ilva e ci stanno riuscendo. I complici, però, di questo misfatto non hanno meno responsabilità: Renzi e Zingaretti, fra una conferenza all’estero del primo e una festa dell’Unità dell’altro, dovrebbero dare spiegazioni. Conte e Patuanelli hanno il dovere di riferire immediatamente in Parlamento». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Oltre al mancato scudo legale e ai provvedimenti del tribunale di Taranto anche: «altri gravi eventi, indipendenti dalla volontà di ArcelorMittal, hanno contribuito a causare una situazione di incertezza giuridica e operativa che ne ha ulteriormente e significativamente compromesso la capacità di effettuare necessari interventi presso Ilva e di gestire lo stabilimento di Taranto». «Tutte le descritte circostanze - argomenta ArcelorMittal - attribuiscono alla Società anche il diritto di risolvere il Contratto in base agli applicabili articoli e principi del codice civile italiano».

LA REPLICA DI UN OPERAIO IN CIGS - «Leggo frasi ad effetto, tanto stupore da chi farebbe bene a restare in silenzio. Avevo avvertito tutti che A.Mittal dopo la fase gestionale e, portato a termine tutti i passaggi, acquisendo anche le quote di mercato dell’Ilva di Taranto, avrebbe salutato il capoluogo ionico lasciando tutti con un pugno di mosche». Lo afferma Massimo Battista, operaio del Siderurgico rimasto in capo all’Ilva in As in regime di cassa integrazione straordinaria e consigliere comunale di opposizione (eletto nel M5S, poi dichiaratosi indipendente per divergenze con Di Maio proprio sulla vicenda Ilva).

«ArcelorMittal - aggiunge Battista - é pronta a restituire l'Ilva allo Stato italiano, infatti ha notificato in mattinata ai commissari straordinari la volontà di abbandonare lo stabilimento di Taranto. Un anno fa, quando il 6 settembre si siglò l’accordo tra parti sociali, Governo e Mittal, fui molto critico sulla soluzione che, a mio modo di vedere, nel tempo avrebbe portato solo danni in termini occupazionali e ambientali per la città. I fatti oggi confermano ciò che pensavo dall’arrivo a Taranto dei franco-indiani». Secondo l’operaio e consigliere comunale, «oggi più che mai l’unica soluzione è l'unione di tutto il territorio tarantino, nessuno escluso, che veda finalmente al primo posto la città di Taranto e non gli interessi nazionali che hanno provocato solo morte e distruzione sotto ogni punto di vista».

FI PUGLIA: ERA PREVEDIBILE - «La notizia del ritiro di ArcelorMittal è il purtroppo prevedibile epilogo di una vicenda gestita in modo pessimo da un governo di incapaci e improvvisati». Lo affermano in una nota il coordinatore e vicecoordinatore di Forza Italia Puglia, i parlamentari Mauro D’Attis e Dario Damiani. «Chi ha messo la multinazionale nelle condizioni di rescindere il contratto - proseguono - lo ha fatto consapevole delle conseguenze, giocando sulla pelle dei lavoratori e delle imprese dell’indotto. Con le sue assurde decisioni il governo ha posizionato una bomba sociale sotto Taranto, con il rischio di perdite di posti di lavoro e nessuna riqualificazione ambientale».

«I responsabili di questa scellerata gestione - rilevano - dovrebbero avere il buon gusto di rimettere il loro mandato, senza appelli. L’Italia rischia di perdere un importantissimo sito di produzione industriale, il Mezzogiorno e Taranto una risorsa occupazionale». «Il rapporto Svimez - sottolineano - conferma il costante declino economico del Sud Italia: la chiusura dell’ex Ilva sarebbe un ulteriore spinta verso il basso». «Forza Italia - concludono - ha sempre tenuto coerentemente la barra diritta per far uscire dalle secche lo stabilimento di Taranto e l’economia pugliese e più in generale del Meridione: lo stesso non si può dire di chi è stato ed è al governo».