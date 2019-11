Taranto, l'ira dei sindacati: «Una catastrofe». «Governo di irresponsabili». «Ricatto»

Dalla catastrofe, al Governo di irresponsabili, fino al ricatto. Sono dure le reazioni dei sindacati alla decisione da parte di Arcelor Mittal di rescindere il contratto di gestione dell'ex Ilva e rimettere tutto nelle mani dei commissari, abbandonando il sito di Taranto.

«ArcelorMittal deve chiarire quali siano le sue intenzioni rispetto all'accordo del 6 settembre 2018, indipendentemente dalla questione dell'immunuità. E chiediamo al governo la convocazione urgente del tavolo», ha tuonato Francesca Re David, segretaria generale Fiom, commentando la comunicazione dell'azienda. Va giù duro il genovese Fiom, Bruno Manganaro: «Un governo di irresponsabili e pasticcioni che si divide per 5 centesimi di tassa sulle bottigliette d’acqua e si dimentica di 15 mila lavoratori. Ora devono risolvere in fretta questa situazione o sarà battaglia. O tornano indietro o sarà un disastro dal punto di vista occupazionale e per la siderurgia italiana che vale 1-2% del Pil». Parla di «ricatto nel ricatto», invece, il segretario Fiom di Taranto, Francesco Briganti secondo cui i ministri «Patuanelli e Provenzano non potevano non sapere che c'era questa decisione. Anche oggi quando questa mattina alle 11 abbiamo avuto un incontro con il nuovo direttore del Personale non ci è stato detto nulla. Un’eventuale decisione di sospendere le attività produttive deve essere presa con i Commissari e i sindacati» ha concluso.

La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commenta su twitter: «La volontà di Arcelor Mittal di rescindere il contratto per l’acquisizione dell’Ilva è un fatto grave che chiama in causa la responsabilità del governo e della politica».«Siamo davanti ad un vero disastro industriale, sociale ed ambientale. Chiediamo a questo punto al Governo di intervenire ed alla azienda di recedere da questa decisione. Porremo stasera questo tema al presidente del Consiglio Conte come una priorità assoluta da affrontare per il bene della comunità di Taranto, del Mezzogiorno e del Paese tutto», aggiunge Furlan, facendo riferimento all’incontro già convocato per questa sera a Palazzo Chigi sulla manovra.

Per il segretario nazionale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, la notizia è «un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale». E prosegue: "Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del 'Salva imprese' sullo scudo penale».

Il segretario Barbagallo della Uil parla invece di catastrofe industriale: «La decisione di Arcelor Mittal prefigura una catastrofe industriale per il nostro Paese: senza gli stabilimenti coinvolti, il futuro della nostra economia diventa più incerto. Questo disimpegno, le cui origini sono da esaminare a fondo, è inaccettabile, perché è il preludio a un dramma occupazionale, sociale e ambientale che deve assolutamente essere evitato». «Il governo deve intervenire: lo chiederemo con determinazione al premier Conte, già nella riunione di questa sera a Palazzo Chigi», aggiunge a proposito dell’incontro già in calendario sulla manovra.

Per il sindacato Usb, invece le motivazioni di Arcelor Mittal sarebbero del tutto strumentali e pretestuose. E scrive: «Ora le ipotesi possibili sono solo due. La prima è che ArcelorMittal stia operando l’ennesimo ricatto al governo italiano e all’intero paese» per ottenere «un nuovo scudo penale, la disdetta degli impegni occupazionali, ottenere un’ulteriore, scandalosa proroga dei termini di adeguamento di afo2 alle prescrizioni e uno sconto sostanzioso sul canone di affitto. La seconda ipotesi è che effettivamente ArcelorMittal abbia deciso di revocare l’investimento in Italia. In questo caso comunque la multinazionale avrebbe tratto un grande profitto dall’aver impedito che il gruppo siderurgico andasse a un’impresa con reali volontà industriali».