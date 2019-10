Massafra, ignora il divieto di avvicinamento e minaccia la ex moglie: arrestato

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di Massafra (TA) hanno arrestato un 44enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie, in esecuzione dell’Ordinanza della Custodia Cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto.

Le indagini, avviate in seguito ad alcune denunce sporte dalla donna, in relazione ad alcuni episodi di violenza fisica e minacce subite anche alla presenza dei figli, tra i mesi di giugno e luglio 2019, hanno indotto il Giudice ad emettere, nel successivo mese di settembre, nei confronti del 44enne la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In seguito alla segnalazione della vittima, i militari hanno accertato che l’uomo ha violato ripetutamente le prescrizioni della misura cautelare, inviando numerosi messaggi minacciosi alla donna, avvicinata poi anche fisicamente dallo stalker.

I messaggi, accompagnati anche da moleste chiamate telefoniche hanno indotto il GIP del Tribunale di Taranto, su richiesta del P.M., a revocare la misura cautelare in atto sostituendola con quella più restrittiva della custodia cautelare in carcere.

Il 44enne, espletate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Taranto.