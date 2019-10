Taranto, nasconde pistola clandestina nel paraurti dell'auto: arrestato 20enne

La polizia di Taranto ha arrestato un 20enne del luogo, Antonio Nigro, per detenzione e porto d'armi e munizioni clandestine. I poliziotti hanno perquisito l'abitazione del ragazzo, sospettato di nascondere una pistola, e nonostante l'esito negativo della ricerca in casa hanno perquisito anche la casa di una zia, senza risultato, l'auto del giovane, una Smart parcheggiata nelle vicinanze. Notando uno strano rigonfiamento sul paraurti posteriore, gli agenti hanno quindi scoperto che nascosta nel paraurti, avvolta da un pezzo di stoffa, c'era una pistola semiautomatica clandestina modificata, calibro 8 modello 315, completa di caricatore. Il 20enne è stato arrestato in flagrante.