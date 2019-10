Case popolari, scongiurato sfratto per 200 famiglie a Taranto

TARANTO - E’ stato trovato un accordo per scongiurare lo sfratto di 200 famiglie tarantine che risiedono in ex immobili comunali (alloggi Erp) inseriti nel piano di cartolarizzazione gestito dalla società Carim e che avevano ricevuto una lettera dall’azienda con l’invito a lasciare gli appartamenti entro 30 giorni. Secondo la Carim, dalle carte ricevute dal Comune, non risulterebbe alcun titolo abitativo.

Alla manifestazione di protesta sotto la sede della società, nei giorni scorsi, aveva partecipato anche una 90enne sulla sedia a rotelle. L’incontro convocato dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Carim, i sindacati ed associazioni degli inquilini ed assegnatari, ha portato al raggiungimento dell’accordo sulle modalità di gestione delle attività legate alla cartolarizzazione.

«L'accordo sottoscritto - spiega l’assessore comunale Francesca Viggiano - fissa alcuni punti fondamentali quali il 'congelamentò delle lettere di sgombero inviate dalla Carim che ora provvederà ad inviare ai singoli assegnatari le comunicazioni per l’esercizio del diritto di opzione per l'acquisto degli immobili a prezzi calmierati, ipotizzando altresì modalità di acquisto accessibili anche ai nuclei familiari più fragili». Insieme ai sindacati e associazioni degli inquilini, la Carim «provvederà poi - conclude l’assessore - alla verifica caso per caso delle singole posizioni, assicurando il rispetto dei diritti dei legittimi detentori, nel pieno rispetto della normativa di settore e della convenzione».