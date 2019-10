Porto di Taranto, la concessione a Ylport diventa operativa

TARANTO - Ha iniziato a decorrere da ieri la concessione per i prossimi 49 anni delle aree e delle banchine del Molo Polisettoriale di Taranto alla società controllata da Yilport Holding AS, tredicesimo operatore mondiale. Lo rende noto l’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ionio, spiegando che il concessionario San Cataldo Container Terminal Spa, società controllata da Yilport Holding AS, ha adempiuto all’ultimo degli impegni assunti lo scorso luglio.

La concessione, che arriva quattro anni dopo la messa in liquidazione del Terminal container di Taranto (Tct), i cui azionisti di maggioranza erano Evergreen e Hutchison, è "assentita - sottolinea l’Authority - allo scopo di rendere operativo un terminal multipurpose promuovendo lo sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei container, di merci varie e ro-ro».