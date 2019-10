Massafra: 17enne nasconde hashish negli slip, denunciato

I carabinieri di Massafra (Ta) hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 17enne del luogo. i militari hanno perquisito il minorenne trovando 10 dosi di hashish nascoste negli slip, per un peso di 5,5 grammi in totale, e 385 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Anche in casa il ragazzo nascondeva della droga.