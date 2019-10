Taranto, rissa in strada a colpi di mazza da baseball: un arresto

La polizia di Taranto è intervenuta in via Salinella in una sala slot dove era stata segnalata una violenta lite, che si era spostata fino alla strada. Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato e fermato due persone di origine africana che stavano cercando di fuggire. Entrambi agitati e senza documenti, sono stati portati in questura, dove è stata ricostruita la dinamica degli eventi. Due gruppi di persone, dopo una discussione accesa, sono venuti alle mani: uno dei coinvolti (uno dei due fermati) si è scagliato contro l'altro con una mazza da baseball, e poi l'ha colpito alla testa. Sempre impugnando la mazza ha continuato a cercare di colpire chiunque si avvicinasse, finché non è stato disarmato. Successivamente si è sbarazzato dell'arma gettandola dietro a una siepe, per poi darsi alla fuga. L'uomo, 23enne, è stato arrestato, mentre l'altro è stato accompagnato al Pronto Soccorso, ancora dolorante.