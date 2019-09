Taranto, nascondeva sul balcone droga e 13mila euro falsi: arrestato 35enne

TARANTO - I Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno tratto in arresto per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e per detenzione di banconote false un 35enne tarantino.

I poliziotti, percorrendo viale Cannata, hanno notato un giovane uscire in gran fretta da uno stabile, entrare in auto, una Fiat Punto, e ripartite a tutta velocità.

Inusuale comportamento che ha insospettito i poliziotti che hanno deciso così di fermarlo per un controllo.

Nel corso della prima perquisizione personale sono state ritrovate, all’interno del suo portafoglio, due banconote da 100 euro che dopo un’accurata analisi sono sembrate false.

L’accertamento si è esteso anche all’abitazione del giovane, sita poco distante.

Nell’accurata perquisizione domiciliare, poggiati su uno scaffale del balcone, i poliziotti hanno recuperato, all’interno di un rotolo di prato sintetico, sei piccoli panetti di hashish per un peso complessivo di circa 290 grammi ed successivamente in un grosso contenitore porta attrezzi, numerose banconote di vario taglio ed un giubbotto antiproiettile.

Il denaro, per un ammontare complessivo di 13.730 euro, è risultato dopo approfonditi accertamenti essere stato abilmente contraffatto ed è stato posto sotto sequestro.

Dopo quanto ritrovato il 35enne è stato arrestato.