Arcelor Mittal, Usb denuncia: «Emissioni anomale da camino per elettrofiltri»

TARANTO - «Non possiamo che ribadire quanto già denunciato in Procura della Repubblica di Taranto a febbraio di quest’anno: gli elettrofiltri dell’impianto Agglomerato sono tecnicamente la causa delle emissioni anomale del camino E312». Lo sottolinea l’Usb di Taranto a proposito dei superamenti emissivi anomali rilevati da Arpa Puglia nei giorni 5, 17, 18 e 19 di agosto dal camino E312 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, motivo che ha portato la stessa Agenzia per l’ambiente a scrivere una lettera a sindaco di Taranto, Prefettura, Regione Puglia e Ispra.

«Le emissioni anomale del camino E312 - aggiunge il sindacato - sono state sottovalutate da molti. In quanti hanno denunciato in Procura come l’Usb? Con la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini non si fa propaganda». Nella lettera inviata ai vari enti, l’Arpa spiega che si tratta «di valori anomali orari per il parametro polveri registrati dal monitoraggio. Ora sono in corso le valutazioni e la società ArcelorMittal dovrà esibire la relativa documentazione»