Taranto, litiga con la moglie incinta e aggredisce agenti: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un 39enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite in strada tra un uomo e una donna. L'uomo aveva bevuto, e alla vista dei poliziotti ha cominciato anche a inveire contro di loro e a spintonarli per evitare i controlli. La donna ha dichiarato subito di essere incinta al secondo mese e di aver litigato con il marito per un telefono cellulare. L'uomo, però, anziché calmarsi ha cominciato a inveire contro i poliziotti, e ha cercato di distruggere le porte a vetri degli uffici della Questura. Al momento si trova nel carcere di Taranto.