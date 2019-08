Violentava e picchiava la moglie: arrestato nel Tarantino

TARANTO - Un 59enne pregiudicato di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) è stato sottoposto a fermo dai carabinieri perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale in danno della moglie. A seguito di una dettagliata denuncia presentata dalla vittima e dall’attività di riscontro da parte dei militari, è emerso che l'uomo, con reiterate violenze fisiche e minacce, ha maltrattato la moglie, anche mediante l’uso di armi, costringendola ad avere rapporti sessuali non consenzienti.