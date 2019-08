Taranto, minaccia donna: arrestato parcheggiatore abusivo

Un parcheggiatore abusivo di Taranto, Eligio Nitti di 46 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia per la tentata estorsione di denaro a una donna sulla quale aveva infierito dopo che si era rifiutata di pagarlo per la sosta dell’auto in via Pitagora, nel centro cittadino.

Gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile lo hanno arrestato in flagranza per estorsione, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Per sfuggire al parcheggiatore la donna si era rifugiata all’interno del vicino teatro Orfeo e aveva chiamato il 113. All’arrivo dei poliziotti l’uomo ha cercato prima di nascondersi tra le auto in sosta, in piazzetta Kennedy, ma poi è stato bloccato.