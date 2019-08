Taranto, parcheggiatore abusivo aggredisce donna e pretende soldi: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un pregiudicato del luogo, Eligio Nitti, per estorsione, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo, parcheggiatore abusivo, aveva aggredito una donna che aveva posteggiato l'auto in via Pitagora, le aveva chiesto del denaro e la donna era stata costretta a rifugiarsi nel Teatro Orfeo e chiamare la polizia. Il 46enne è stato rintracciato poco dopo grazie alla descrizione della donna: inizialmente ha tentato di nascondersi tra le auto, ma è stato prontamente catturato e portato in carcere.