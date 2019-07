ArcelorMittal, riunita oggi la task force sulla sicurezza

Si è riunita oggi la «task force" composta dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) ed Rls (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza) firmatarie dell’intesa ministeriale del 15 luglio e tecnici aziendali (Risorse Umane, Operations, Sicurezza e Salute, Ambiente) per esaminare i Piani di manutenzione delle aree degli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Dopo l’incidente sul lavoro del 10 luglio scorso al quarto sporgente portuale, costato la vita al 40enne gruista Mimmo Massaro, trascinato in mare con la gru sulla quale operava a causa di una tromba d’aria, sono stati stabiliti incontri ad hoc sulla sicurezza. Nel corso della riunione l’Azienda ha illustrato nel dettaglio i Piani di manutenzione (Opex e Capex) delle aree Agglomerato ed Altoforno evidenziando «da un punto di vista tecnico e progettuale - è spiegato nel verbale - le migliorie sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, realizzate anche nel corso delle fermate di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Sono state, quindi, fornite informazioni relative agli impianti oggetto di revamping, alle migliorie impiantistiche, alle demolizioni (Afo3) e alle realizzazioni di nuovi impianti». L'azienda ha fornito alla task force un aggiornamento sugli ultimi sviluppi connessi ad Afo2, per il quale - a meno di provvedimenti che interrompano le decisioni della magistratura - sarà avviata la procedura di spegnimento.