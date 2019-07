Taranto, tenta furto in gioielleria, ripreso dalle telecamere: denunciato

Un 26enne di Taranto è stato denunciato dalla polizia per aver rubato in una gioielleria del centro storico. Il giovane è stato pizzicato dalle telecamere, che l'hanno ripreso mentre, a volto scoperto, ha tentato di rubare alcuni gioielli in oro da una vetrina, senza riuscirci per il tempestivo intervento del titolare. L'uomo è un pregiudicato, che aveva anche il divieto di ritorno nel comune jonico.