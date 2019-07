Canapa light, stop della Polizia a distributore nel Tarantino: «è spaccio di droga»

Nell’ambito dei controlli predisposti nei confronti dei rivenditori di canapa sativa, personale della Squadra Mobile di Taranto ha denunciato per spaccio di sostanza stupefacente il titolare di un negozio di Castellaneta con annesso distributore automatico di prodotti a base di marijuana. L’attività è stata sospesa dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Taranto. Durante le verifiche è stata accertata la presenza, all’interno di alcuni scomparti del distributore automatico, di prodotti a base di infiorescenze derivanti dalla lavorazione della canapa sativa. In un deposito adiacente, sono stati rinvenuti altri prodotti a base della stessa sostanza stupefacente.



Il commerciante è stato denunciato e si è proceduto al sequestro preventivo di tutte le infiorescenze (per un peso complessivo di 315 grammi), delle bevande (per un totale di 21 litri) a base di marijuana e del materiale idoneo per il "rolling» delle sigarette.

Gli accertamenti chimico-tossicologici hanno confermato che alcune delle infiorescenze prelevate superavano i quantitativi massimi previsti dalla legge. Inoltre, il totale dei prodotti presenti all’interno del distributore superava il quantitativo massimo consentito per la detenzione personale.

Il Questore di Taranto ha notificato il provvedimento di sospensione, per 30 giorni, della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande con apparecchi elettronici.