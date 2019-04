Manduria, anziano rapinato e a digiuno da una settimana: polizia lo fa ricoverare

La polizia di Manduria (Ta) nel pomeriggio di venerdì è intervenuta in soccorso di un anziano vittima di rapina, come segnalato da una vicina di casa. La donna ha raccontato che l'uomo, un 66enne, viveva in condizioni di totale indigenza, e all'inizio non ha voluto aprire la porta agli agenti.

Quando i poliziotti sono finalmente riusciti a entrare hanno trovato una situazione di totale degrado: l'uomo era denutrito e a digiuno da più di una settimana, deciso a lasciarsi andare. Allertati i soccorsi, gli agenti hanno anche raccolto la denuncia del 66enne, che ha raccontato di essere stato vittima di numerose rapine: un gruppo di giovani gli ha rubato 300 euro. I poliziotti, poi, ieri si sono nuovamente recati nella sua casa e l'hanno trovato ancora debilitato: pertanto l'hanno fatto ricoverare all'ospedale di Manduria.