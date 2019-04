Tangenziale nord Taranto, ok a finanziamento da 50 milioni

«Il Ministero ci ha comunicato ufficialmente di aver accolto la nostra richiesta a completamento di una lavoro comunicato dalla Regione il 29 dicembre 2017 e cioè di finanziare la tangenziale nord di Taranto per 50 milioni e 700mila euro». Lo ha annunciato il consigliere regionale Donato Pentassuglia (Pd) nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e i sindaci di Martina Franca, Franco Ancona, e di Statte, Luigi Andrioli. Il progetto per realizzare l'importante infrastruttura che dovrebbe collegare in maniera più rapida Taranto con lo sblocco autostradale si trascina ormai tra 30 anni.

Il tracciato del secondo lotto, a quanto si è appreso, verrà modificato in quanto nell’itinerario iniziale insiste una cava e si parla anche del possibile arretramento del casello autostradale. Pentassuglia ha precisato che è stato «instradato il percorso per il completamento della parte sud, che però nella fase progettuale vedeva il percorso toccare delle aree sensibili che vanno approfondite dal punto di vista ambientale e paesaggistico, e con la stessa deliberazione si mettono a disposizione i soldi per la variante all’abitato di Martina Franca il cui finanziamento era stato perso dalla Provincia di Taranto per un problema di tempistica. Adesso recuperiamo 35 milioni di euro per quella variante e completiamo in termini di risorse il lavoro che Anas sta portando avanti con i pareri previsti. Entro il 31 dicembre Anas appalterà la strada Bradanico-Salentina».

Il sindaco Rinaldo Melucci ha espresso soddisfazione per la sinergia istituzionale. «Presumo che il prossimo anno - ha osservato - vedremo l’iniziativa Tangenziale nord venire a galla. L’altro dato significativo è che le istituzioni, al di là delle casacche politiche, tornino a fare sistema intorno ai problemi»