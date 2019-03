Ex Ilva, il sindaco di Taranto proroga la chiusura delle scuole di Tamburi

TARANTO - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha prorogato fino alla conclusione dell’anno scolastico la chiusura dei due plessi scolastici del rione Tamburi, De Carolis e Deledda, in relazione ai potenziali rischi derivanti dalla vicinanza dei due istituti alle cosiddette 'collinette ecologichè dell’ex Ilva. Le 'collinettè sono attualmente sotto sequestro in quanto sarebbero state trasformate, secondo le indagini, in una «enorme discarica abusiva di svariate tonnellate di rifiuti industriali derivanti dalle lavorazioni del polo siderurgico».

Il provvedimento viene adottato «in ragione dei potenziali rischi dei potenziali pericoli prospettati dagli organi competenti in materia ambientale e sanitaria, a tutela della salite pubblica e in particolare dei soggetti più esposti». Sono 708 gli alunni interessati, oltre al personale scolastico, che in queste settimane sono stati trasferiti in altri plessi del rione Tamburi (Gabelli, Giusti e Vico) con turno pomeridiano. Melucci «ordina ad Arpa Puglia di continuare le indagini analitiche volte al monitoraggio della qualità dell’aria indoor/outdoor i cui risultati dovranno immediatamente e continuamente essere messi a conoscenza del sottoscritto».