Sava, vessava i clienti all'uscita del supermercato: denunciato nigeriano

TARANTO - I carabinieri della stazione di Sava hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del capoluogo jonico, per esercizio molesto dell’accattonaggio, un 25enne di origini nigeriane, residente a Taranto.

I militari, a seguito di un mirato servizio nei pressi di un supermercato del posto, hanno sorpreso il ragazzo che, con continue richieste di elemosina, vessava i clienti dell’esercizio commerciale, che spesso venivano anche aggrediti verbalmente dall’extracomunitario se non esaudivano la sua richiesta.

Il 25enne, accompagnano in caserma, al termine delle formalità di rito è stato denunciato in stato di libertà per esercizio molesto dell’accattonaggio e proposto per il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Sava.

La somma 150 euro in contante trovata in suo possesso è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.