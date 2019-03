Castellaneta Marina, sequestrato ristorante sulla spiaggia completamente abusivo

La Guardia Costiera di Taranto in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Biodiversità della stazione di Ginosa Marina (Ta) hanno individuato un'opera completamente abusiva realizzata sulla costa della marina di Castellaneta, il ristorante "Il Pirata", senza alcuna autorizzazione.

Nell'area (di 300 mq) erano state realizzate abusivamente strutture in muratura, strutture in legno, aree pavimentate, gradinate, vasche per reflui fognari, e anche un impianto idrico interrato nelle dune, che ha contribuito a deturparle. I militari hanno sequestrato l'area e le ipotesi di reato contestate al titolare sono occupazione demaniale abusiva, violazione delle norme edilizie, paesaggistiche ed ambientali, oltre al deturpamento di bellezze naturali, in area sottoposta a particolari vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici.