San Severo, la Supercoppa è solamente sfiorata: vince Cremona

Il sogno di conquistare la prima Supercoppa della sua storia, sfuma alla Cestistica San Severo per 4 punti. E' tale il gap imposto all'Allianz Pazienza dalla Vanoli Cremona. E' infatti 71-67 in favore dei lombardi il risultato della finale della Suppercoppa LNP 2022 all'Unieuro. Il match dell'Arena di Forlì premia una Cremona arcigna, esperta, attrezzata per competere e puntare nuovamente alla Serie A. Tuttavia, l’atteggiamento a Forlì dell’Allianz Pazienza – nell’intera manifestazione – è encomiabile, meritevole solo di applausi per la capacità di guadagnarsi una (inaspettata?) finale, di lottare e battersi fino alla sirena conclusiva. Una partita, come palesato anche dal punteggio, meno scintillante e più incentrata sulla fisicità; messo in archivio un primo quarto nel quale l’Allianz Pazienza riesce a trovare le prime lunghezze di vantaggio (18-16 il risultato al 10’ di gioco), i Neri danno seguito al proprio buon approccio anche nel secondo periodo, nonostante una pessima situazione di falli che pesa (Daniel a due) già dai primissimi minuti. In avvio di terzo quarto l’aggressività di Cremona si fa ancor più pericolosa: l’Allianz reagisce con orgoglio alle folate avversarie e deve cedere il passo soltanto negli ultimi secondi dell’ultima frazione quando Lacey, sottotono per la quasi totalità dei minuti, sale in cattedra e porta i suoi uomini alla definitiva stoccata e conseguente vittoria.



«Non servono tante altre parole per sintetizzare il nostro sontuoso percorso – è il commento al caldo del presidente del San Severo Amerigo Ciavarella -. Il raggiungimento della finale, pur senza la vittoria, è comunque un traguardo lodevole e soddisfacente. Nel corso della manifestazione abbiamo ottenuto i due punti contro roster alla nostra portata come Nardò, Latina, Chieti e Rieti, ci siamo imposti dominando nettamente contro Udine e ceduto il passo meritatamente a Cremona, un club rinomatamente blasonato. Ci è mancato il guizzo finale per mettere in bacheca il nostro primo trofeo, tuttavia abbiamo la certezza di aver visto una squadra già compatta, pronta al sacrificio e a rappresentare al meglio la casacca giallonera. Vedere la Piazza così piena e pronta ad incitare, seppur da lontano, la squadra è sinonimo di grande orgoglio per me e l’intera società che rappresento. È stato un giorno di festa, un giorno storico da ricordare negli anni».

Archiviata la Supercoppa, ora, si ritorna in palestra con il focus su Rimini. I romagnoli sono infatti gli ospiti al PalaFalconeBorsellino di San Severo per il primo match del campionato stagionale dell'A2 domenica prossima, 2 ottobre, alle ore 18.