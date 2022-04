«Bari pedala senza barriere», domenica parte il giro tricolore di Handbike

BARI - Domenica 3 aprile partirà da Bari la dodicesima edizione del «Giro Handbike», la manifestazione di settore leader in Europa dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia, aperta anche ad atleti normodotati. Saranno 63 gli iscritti provenienti da tutta l’Italia per partecipare a «Bari pedala senza barriere», la prima delle sette tappe italiane della manifestazione, al via sul lungomare sud e su un tratto di corso Vittorio Emanuele, organizzata da SEO (Solutions&Events Organisation) in collaborazione con la scuola di ciclismo «Franco Ballerini.

Questa mattina a presentare i dettagli dell’appuntamento sportivo l’assessore comujnale allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente della scuola di ciclismo «Franco Ballerini» Pino Marzano, il dirigente del dipartimento Promozione della salute e dello Sport per tutti Benedetto Giovanni Pacifico, la vice presidente di SEO Stefania Passiu, la consigliera Solutions&Events, la consigliera regionale Federciclismo Lombardia e componente Commissione Paraciclismo Uec Lucia Trevisan, il vicepresidente nazionale della Fci Carmine Acquasanta, il presidente pugliese del Comitato Italiano Paralimpico Giuseppe Pinto e Tommaso De Palma, responsabile centro sud della Bikeconomy FCI. Il punto di raduno degli atleti è in piazza del Ferrarese, alle ore 8.30, mentre alle ore 11 è fissata la partenza della gara in corrispondenza dei giardini Fabrizio De Andrè, sul lungomare di Crollalanza. Il percorso, lungo circa 4 chilometri, sarà ripetuto più volte con la formula «1 ora + giro». La fine della manifestazione sportiva è prevista intorno alle ore 12.30: la premiazione degli atleti si terrà in piazza del Ferrarese, alle ore 15.

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti quale città da cui prenderà il via la dodicesima edizione del Giro d’Italia Handbike, una disciplina sportiva che non solo si fonda sull’agonismo e le straordinarie capacità degli atleti ma che incarna perfettamente i valori di inclusione sociale e solidarietà che tutti gli sport portano con sé» commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro. »Bari Pedala e questa volta abbiamo voluto pedalare alla grandissima - ha evidenziato il presidente di SEO Fabio Pennella, che non è potuto intervenire in conferenza stampa - una macchina organizzativa di enormi proporzioni per una delle città più note ed ambite del Sud Italia, ma anche per via degli sforzi tecnici ed economici messi in campo tra i quali la diretta SKY sul canale Bike Channel».