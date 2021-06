Il Lecce punta su Olivieri per l'attacco

Lecce - Marco Olivieri, attaccante classe '99, è il nome nuovo per l’attacco del Lecce. Il sodalizio del tecnico Marco Baroni ha posto la sua attenzione sul calciatore, di proprietà della Juventus, e titolare dell’Italia Under 20, per rinforzare il reparto offensivo.

La società giallorossa avrebbe infatti messo nel mirino il bianconero, già nel giro dell’Italia Under 20. Nella stagione appena conclusa Olivieri ha vestito la maglia dell’Empoli, collezionando 29 presenze e 5 reti. Per lui trattative ben avviate e possibile una fumata bianca nelle prossime ore, con un accordo che prevede il prestito con diritto di riscatto.