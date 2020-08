De Tullio, il 19enne barese con le braccia d’argento. Meglio di lui solo Detti e il lucano Acerenza è terzo

Un argento. Un bronzo. E l’ottimo tempo di Pilato nei 100 rana. Tanta roba nella prima giornata del trofeo «Sette Colli» che ieri si è tuffato nella 57ma edizione, senza pubblico e senza molte stelle internazionali. Ma il Sette Colli mette i brividi solo a pronunciarne il nome, come dice Elena Di Liddo. Puglia subito in evidenza con Benedetta Pilato, Marco De Tullio ed Elena Di Liddo, convocati nella nazionale da Cesare Butini insieme al lucano Domenico Acerenza, anche lui in gara ieri sera.

Grande prova per il 19enne Marco De Tullio che chiude i 400 stile in 3.44.94 dietro al suo amico e compagno di allenamenti Gabriele Detti che con 3.43.73 fa segnare il nuovo record della manifestazione. Una grande prova per il barese, ex allievo di Daniele Borace alla Sport Project. Ha nuotato fianco a fianco a Detti, cercando di stare in scia per tutta la gara, mollando solo nel finale. Ottimo terzo posto per il 25enne lucano Domenico Acerenza, fino a qualche mese fa compagno di squadra di Detti e De Tullio ad Ostia con Stefano Morini.

Terzo posto per Elena Di Liddo nei 50 farfalla (26.89) dietro alla francese Melanie Henique e alla compagna di squadra al Circolo Caniettieri Aniene Silvia Di Pietro. «Le sensazioni sono strane, tornare a gareggiare dopo tanto tempo fa sempre un certo effetto soprattutto in un trofeo come il Sette Colli – dice la 26enne allieva di Raffaele Girardi in zona mista –. Già essere qui è un bel passo per tutti. Penso che i 100 farfalla andranno molto meglio, lo presumo anche per il tipo di allenamento che abbiamo fatto».

Quarto posto per Benny Pilato nei 100 rana con la 15enne che passa in testa ai 50 metri (31.50) e fa registrare alla fine 1.07.38 più o meno in linea con il tempo di due settimane fa a Casarano (1.07.06), un secondo in meno rispetto allo scorso anno: «E’andata bene, sono contenta – dice alla Gazzetta la tarantina allenata da Vito D’Onghia – .Mi aspettavo peggio nella ripresa dopo il lockdown. È un tempo magnifico per me anche se so che in realtà è un tempo normale. I 50? Voglio farli bene, spero di migliorarmi». E se il buongiorno si vede dal mattino, considerato che né Di Liddo né Pilato ieri hanno gareggiato nelle loro distanze preferiti, oggi pomeriggio sarà ancora tanta Puglia al Foro Italico (ore 19 Di Liddo e ore 20.40 Pilato, diretta Rai Sport).

In evidenza nelle serie veloci del pomeriggio insieme ai tre pugliesi Azzurri anche Maria Rita Pignatiello (Circolo Canottieri Aniene) nei 50 farfalla, Giulio Ciavarella della Leo Sport nei 50 dorso, Andrea Castello (Imola nuoto) nei 100 rana.

Settimo tempo per Erika Gaetani nei 50 dorso e buona prova sulla stessa distanza della compagna di squadra alla Gestisport Elisa Mele. Nei 50 stile protagoniste per la Puglia nelle finali del pomeriggio Chiara Tarantino (Gestisport) e Ginevra Masciopinto (Circolo Canottieri Aniene).